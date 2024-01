Alain Delon | “Voglio morire | la vita è finita” | in corso battaglia legale tra compagna e figli dell’attore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “, la”. Queste sarebbero le parole che l’attoreavrebbe pronunciato lo s20 luglio durante la visita di un medico nella casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira. Una ispezione sanitaria è avvenuta nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria su Hiromi Rollin, la sua dama di compagnia denunciata dai tre, Anouchka,-Fabien e Anthony. La donna a sua volta ha querelato i tre per “tentato omicidio intenzionale”. Unafamigliare che va avanti ormai da tempo. Dal 2019, anno in cui è stato colpito da un grave ictus,è molto debole fisicamente, come conferma il ...