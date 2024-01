Al voto per uscire dalla Ue | clamoroso in Germania | cresce l' onda della Dexit

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo la Brexit ci sarà la? L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è stata "assolutamente giusta", tanto da costituire "un modello per la", afferma in una intervista al Financial Times la leader del partito di estrema destra tedesco Afd, Alice Weidel, che ha chiaramente espresso l'intenzione di promuovere un referendum analogo se arriverà al potere. "È un modello per lail fatto che si possa prendere una decisione sovrana del genere", ha sostenuto, assicurando che il partito cercherà di riformare l'Ue e rimuovere il suo "deficit democratico", anche limitando i poteriCommissione europea, definita un "esecutivo non eletto". "Ma se una riforma non è possibile, se non riusciamo a ricostruire la sovranità degli Stati membri dell'Ue, dovremmo lasciare che sia il popolo a decidere, proprio ...