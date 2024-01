Al Shabab-Roma 1-2 | De Rossi vince in terra araba | i marcatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alle 17.45 italiane è andato in scena un match amichevole in Arabia Saudita tra l’Ale la nuovadi Daniele DeAlle 17.45 italiane è andato in scena un match amichevole in Arabia Saudita tra l’Ale la nuovadi Daniele De, con i gialloche sono riusciti are la partita 1-2. Il primo gol della squadra capitolina è arrivato nel secondo tempo (al minuto 54) con un bel diagonale di Joao Costa su un assist di Nicola Zalewski. Al minuto 78 è poi arrivato il pareggio degli arabi con un bel calcio di punizione dell’ex Atletico Madrid, Yannick Carrasco. A pochi minuti dalla fine del match è arrivato poi il gol-vittoria del solito Romelu Lukaku.