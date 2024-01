“Al Servizio sanitario servono 15 miliardi all’anno in più per allinearsi all’Ue Intanto la spesa privata sfonda il muro dei 40 miliardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Quasi un milione tra medici, infermieri e assistenti alle cure. È questo il numero di unità di personaleche dovrebbero essere assunte in Italia per colmare il gap con la media dei Paesi Ue. Questo considerando che siamo una delle popolazioni più anziane del mondo e che entro il 2032 l’Italia avrà circa 10 milioni di pazienti over 65 con patologie croniche. Quello del personale impiegato è solo uno dei terreni su cui la sanità italiana perde vistosamente campo rispetto all’Unione Europea. Per quanto riguarda il livello disanitaria, siamo distanti del 32% dalla media Ue. Servirebbero almeno 15in piùper portare l’incidenza dellasanitaria sul Pil attorno al 10%. Valore che, seppur decisamente superiore al 6,7% del 2023, è comunque più basso ...