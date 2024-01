Al Petrarca il Nuovo Balletto di Toscana per onorare il Giorno della Memoria

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo,24 gennaio 2024 – Il “Quatuor pour la fin du temps”, opera del musicista francese Olivier Messiaen considerata uno dei più alti esempi di musica cameristica del 900, composta durante la prigionia del suo autore nel campo di concentramento di Görlitz, nella Polonia occupata dal nazismo, tradotta in danza dal coreografo Mario Bermúdez Gil e interpretata daldi. È così che al Teatrodi Arezzo (via Guido Monaco 12) sarà onorata la Giornata, nell’ambitoprogrammazione nata dalla sinergia tra FondazioneSpettacolo onlus (riconosciuta dal MinisteroCultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023), Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. ...