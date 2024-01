Al Palazzo Reale di Napoli giornata di studi su Domenico Morelli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) , in occasione della mostra a duecento anni dalla nascita Venerdì 26 gennaio sarà presentato, nella Sala Conferenze deldi, il catalogo (Guida Editori) della mostra “Omaggio a: incontri contemporanei a duecento anni dalla nascita” inaugurata lo scorso 14 dicembre nella Cappellacon la curatela di Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi. In esposizione fino al 13 febbraio le opere di nove pittori figurativi contemporanei realizzate appositamente per la mostra ed esposte a confronto con la Vergine assunta al cielo tra cori di angeli, la tela eseguita danel 1870 e incastonata nel soffitto della Cappella, creando un dialogo tra Antico e Moderno. Per ...