Al circolo Arci Ghezzi momento di riflessione con lo storico Gobetti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I crimini di guerra compiuti dal fascismo, in particolare chi ha condotto e partecipato a queste atrocità. Questo è il tema della presentazione del libro “I Carnefici del Duce“, scritto da Eric, in programma domenica alle 18.30, all’in via Maddalena 39. L’incontro sarà anche un dialogo con l’autore e con Luka Zanoni, direttore dell’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Questa è la prima iniziativa del 2024 del Coordinamento 25 aprile, la volontà è di riflettere sull’agire dei fascisti in luoghi come le colonie e i Balcani, in cui i militari italiani commisero vari delitti.