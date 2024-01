Aia sotto commissariamento? La faida interna scuote gli arbitri ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) E alla fine si ritorna sempre a parlare die arbitraggio. Stavolta a finireaccusa è l’intera AIA (Associazione Italiana). C’è l’ipotesi del. LA SITUAZIONE ? La classe arbitrale italiana non sta vivendo certamente un periodo sereno e idilliaco. Secondo il Corriere dello Sport, che ieri aveva criticato duramente e senza un motivo valido Rapuano in Napoli-Inter (le due ammonizioni di Simeone erano sacrosante), l’AIA potrebbe finire. Nel mirino le designazioni arbitrali di Gianluca Rocchi, sempre alla ricerca di nuovidi talento e giovani. L’accusa mossa dal Corriere è che nelle gare importanti sarebbe giusto affidare la direzione adpiù esperti, per evitare di bruciare quelli ...