AIA | “Rocchi nello spogliatoio in Napoli-Inter per il minuto di silenzio a Riva”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’AIA ha risposto con un comunicato ufficiale alle accuse di un arbitro di Serie A a ‘Le Iene’ sulla situazione arbitrale e ha chiarito anche un altro punto inerente alla discesadi Gianluca, presidente dell’AIA, nell’vallo di Napoi-, finale di Supercoppa: L’AIA ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera “L’Associazione Italiana Arbitri ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto. La gestione tecnica della CAN, così come di tutte le altre Commissioni Nazionali, si basa su precise valutazioni riferite alle prestazioni arbitrali. ”Se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiarato durante la ...

Rocchi sarebbe rimasto insoddisfatto dopo il primo tempo e avrebbe catechizzato il direttore di gara: "L'Aia - si legge nella nota - respinge inoltre le supposizioni, pubblicate oggi su alcuni siti on ...Il vero motivo per cui Gianluca Rocchi era negli spogliatoi al 45' di Napoli-Inter. Lo svela il sito ufficiale dell'AIA: "L'AIA respinge le supposizioni, pubblicate oggi su alcuni siti on line, ...Rocchi negli spogliatoi per la Supercoppa Infine, l'Aia ha colto l'occasione per chiarire il perché Rocchi sia sceso negli spogliatoi durante l'intervallo della finale di Supercoppa: «L'AIA respinge ...