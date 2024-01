AIA | dura risposta a Le Iene | «Illazioni senza fondamento»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ha fatto scalpore il servizio de Lesulle anomalie del mondo arbitrale (vedi articolo). L’AIA però non ci sta e con un duro comunicato risponde allefatte dal programma d’inchiesta di Mediaset– L’AIA rispondemente a Le. Questo il comunicato: “L’Associazione Italiana Arbitri ritinaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta diche non hanno alcunconcreto. La gestione tecnica della CAN, così come di tutte le altre Commissioni Nazionali, si basa su precise valutazioni riferite alle prestazioni arbitrali. “Se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiaratonte la trasmissione, da parte ...