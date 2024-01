Affari tuoi | questo tipo di c***o | Valeria | l' immagine che manda tutti in tilt | Guarda

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Io nella vita vorreidi culo". L'illuminante, per quanto non proprio elegantissimo commento di una telespettatrice di, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, illustra alla perfezione la partita della giovane, pacchista promossa a concorrente in rappresentanza del Lazio. La giovane proveniente da Anguillara Sabazia, cittadina affacciata sul lago di Bracciano a pochi chilometri da Roma, è accompagnata in studio dal papà Massimo, che si rivelerà poi decisivo nel corso della sua gara. La stella è più che buona: uno a uno vengono aperti i pacchi più leggeri e così si arriva a 5 pacchi ancora da scavicchiare con, da una parte, 500 euro (unico pacco blu, cioè "povero", ancora chiuso), e dall'altra nell'ordine 30mila, 50mila, 100mila e 200mila. ...

Nella serata di ieri martedì 23 gennaio 2024 la protagonista della puntata di Affari tuoi è stata Valeria. Proveniente da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, la concorrente per la regione Lazio ...MILANO (ITALPRESS) – Apertura in rialzo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib alla prima rilevazione fa segnare +0,32% a 30.173 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share sale dello 0,33% a quota 32.315.Può riuscire bene diversificare i propri affari e per i più giovani iniziare progetti in altri ambienti. BENESSERE : La forma fisica è in recupero rispetto al mese scorso. Avrai bisogno di affetto ...