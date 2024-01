Affari ecosostenibili Abiti di seconda mano e pannelli solari | qui si ricicla tutto

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In 14 anni sono più di 1.700 i marchi lanciati da Qvc, oltre la metà dei quali, il 48%, nati in Italia. Sono alcune cifre che danno la dimensione di un fenomeno televisivo e commerciale spesso sottovalutato. Da tempo l’azienda ha puntato anche sulla sostenibilità, oggi una delle chiavi principali per accedere a un mercato sempre più esigente. Vanno in questa direzione gli investimenti per rendere sempre più “verde” la storica sede di Brugherio, alimentata da un impianto di cogenerazione ad alta efficienza per la produzione di energia elettrica, calore e acqua refrigerata realizzato nel 2015 e il più recente parco fotovoltaico sul tetto della struttura che ha ridotto di circa 218 tonnellate l’anno le emissioni di CO2. La Brianza è uno dei primi poli del Gruppo internazionale ad avere compiuto la svolta green. Stessa filosofia per l’imballaggio e le operazioni di spedizione e ...