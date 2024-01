Aereo russo precipitato o abbattuto? News | domande e dubbi | cosa sappiamo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per Mosca, Kiev ha colpito l'Il-76 che trasportava 65 prigionieri. L'Ucraina non conferma Ilyushin Il-76nella regione di Belgorod, non lontano dal confine tra Russia e Ucraina, è l'ultimo mistero della guerra tra Mosca e Kiev tra ipotesi,, smentite e immagini da decifrare. L', che la Russia utilizza in genere per il trasporto