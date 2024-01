Aereo russo precipitato | Il-76 | cosa sappiamo sul cargo strategico dell’esercito di Mosca

L’unica notizia certa è che stamattina un aereo da trasporto militare russo IL-76 è precipitato nella zona di Belgorod, in Russia e vicino al confine ucraino, dove quotidianamente volano droni ...Senza contare che gli attuali simulatori presenti nei magazzini russi non possono essere utilizzati. Come, ad esempio, quello legato alla bomba aerea IAB-500, progettato per replicare l'uso in ...11.27 Cade aereo russo,a bordo 65 prigionieri Un aereo russo da trasporto militare,un Ilyushin Il-76 con 65 prigionieri u- craini a bordo è precipitato nella re- gione russa di Belgorod, vicino al con ...