Aereo russo precipitato | Il-76 | cosa sappiamo sul cargo strategico dell’esercito di Mosca

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sarebbe un Ilyushin Il-76 l’da trasporto militareche si è schiantato nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina. Madi questo velivolo? Nome in codice Nato ‘Candid’, l’Ilyushin Il-76 è unquadrimotore da trasporto militaresviluppato a cavallo degli anni ’60 e ’70 dall’ufficio di progettazione Ilyushin dell’Unione Sovietica. E’ stato progettato per muovere considerevoli quantità di merci, truppe e mezzi, equipaggiamento militare e armi sulle grandi distanze ed è entrato in servizio nell’aeronautica militare sovietica nel 1974, riscuotendo un notevole successo commerciale. Di solito ha un equipaggio di cinque persone e può trasportare fino a 90 passeggeri. Al giorno d’oggi l’Il-76 viene spesso ...

Dopo essere stata esclusa nel 2019 da un consorzio che produce aerei da combattimento di nuova generazione F-35 a causa dell'acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400, Ankara aveva ...Senza contare che gli attuali simulatori presenti nei magazzini russi non possono essere utilizzati. Come, ad esempio, quello legato alla bomba aerea IAB-500, progettato per replicare l'uso in ...Sarebbe un Ilyushin Il-76 l'aereo da trasporto militare russo che si è schiantato nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Ma cosa sappiamo di questo velivolo Nome in codice ...