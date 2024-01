Aereo militare russo precipita nella regione di Belgorod Mosca «A bordo c’erano 65 prigionieri ucraini che dovevano essere liberati»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato

(Adnkronos) – Un aereo militare Usa Osprey con otto persone a bordo è precipita to a largo delle coste di un’isola nel sud del Giappone . Lo riporta ... ()

Kiev, 24 gennaio 2024 – Un Aereo russo da trasporto militare Il-76 è precipita to nella zona di Belgorod , al confine con l’Ucraina. Fonti parlano di ... (quotidiano)

La Germania invierà in Ucraina sei elicotteri militari anfibi Sikorsky SH-3 "Sea King ... "Per la protezione del popolo e delle infrastrutture ucraine, la difesa aerea continua ad essere la priorità ...Le forze armate ucraine hanno pubblicato un conteggio dei mezzi militari distrutti in più di un anno e mezzo di guerra: 331 aerei, 324 elicotteri, 6998 droni, 6227 carri armati, 11.579 veicoli ...Baghdad, 24 gen 09:14 - (Agenzia Nova) - La difesa aerea ha abbattuto due droni, prendendo di mira la base militare Usa Ain al Assad, nell’Iraq occidentale. Lo riferisce una fonte della sicurezza ...