Addio piano base Netflix per vecchi clienti | è solo questione di tempo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilsenza pubblicità è già dauna chimera per nuovi abbonati alla piattaforma ma si appresta ad essere un lontano ricordo anche periscritti che finora erano stati “lasciati in pace” dalle nuove politiche di prezzo del servizio di visione di film, serie tv, documentari tra i più diffusi al mondo. Meglio mettersi l’animo in pace e prepararsi al cambiamento in un futuro abbastanza prossimo. Ilsenza pubblicità non è stato più sottoscrivibile dalla scorsa estate. Tuttavia, coloro che ne avevano usufruito già da prima, non avevano subito alcun cambiamento di costo o di esperienza. Per il 2024 invece, proprioha fatto sapere di aver intenzione di eliminare la specifica soluzione ...