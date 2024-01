Addio al fuoriclasse Pasqualini

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dribbling secco, baffo e simpatia. Mauroè scomparso lunedì sera all’ospedale di Siena, dove era ricoverato dal 10 gennaio scorso per un’emorragia cerebrale. Aveva 76 anni ed è stato uno degli artefici della prima promozione in A del Cesena con Radice nella stagione ’72-’73. In bianconero giocò solo una stagione ma lasciò il segno: 17 presenze e 2 reti in campionato ma soprattutto impressionò per la sua tecnica, un’ala dal dribbling efficace e dal ‘doppio passo’. Abitava nell’Aretino, la sera del 10 gennaio, quando la figlia lo ha trovato in gravi condizioni in auto davanti a casa, appena tornato dal suo lavoro di allenatore di settore giovanile. Nativo di Crevalcore, affabilità e disponibilità erano tra le sue caratteristiche. Arrivò a Cesena dal Bologna, giocò anche a Catania, Lucca, Monza e Arezzo, zona dove si era poi stabilito. Un infortunio gli ...