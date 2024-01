Addio a Gigi Riva eroe omerico del calcio in bianco e nero Anche i social applaudono il grande campione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) E’ il giorno del commiato da. L’Italia rende omaggio alcalciatore ed all’uomo immenso., che si pronuncia tutto attaccato, chiude il sipario dell’epoca delinera, o meglio sarà per sempre, la bandiera del Cagliari che trascinò alla vittoria dello Scudetto. Un’impresa quella die dei suoi compagni di squadra che ha da tempo lasciato la storia per approdare alla leggenda mitologica.è un. Di quelli che il destino sembra relegare ai margini, ma che invece con il loro valore riescono a ...

"Oggettivamente faccio fatica a trovare qualcuno che, nel mondo dello sport, sia stato più integerrimo di lui da tutti i punti di vista. Poi qualcuno dice 'erano altri tempi', ma io penso che lui oggi ...Nel primo pomeriggio i negozi non riaprono, in ossequio al lutto cittadino e regionale che ferma la Sardegna fino a che non si completerà l’addio a Riva. I bambini hanno portato disegni, su uno di ...Ducati sarebbe tornata sul gradino più alto del podio solo nel 2016 e avrebbe progressivamente raggiunto l'attuale egemonia in MotoGP grazie al genio di Gigi dall'Igna, successore di Preziosi dopo il ...