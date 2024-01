Accompagna il figliastro a scuola e picchia collaboratore scolastico a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ile poiilper una questione di parcheggioilpoi pesta unper il parcheggio. Gli lancia via il telefono e non contento poi spinge una donna per le scale. I Carabinieri della locale staione denunciano un 23enne. Nella sua casa anche uno storditore elettrico. Per ildi un istituto diuna mattina come tante altre. Le lezioni stanno per iniziare, è in auto e a pochi metri dall’ingresso c’è un parcheggio disponibile. Attiva la freccia e fa ...