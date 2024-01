Accadde oggi | 24 gennaio | Fabrizio Ravanelli ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 24edMilitò tardi nella squadra della sua città, almeno a certi livelli. Prima però si tolse non poche soddisfazioni. Ma sperava di finire con un esito diverso la sua ultima stagione in Serie A, considerato che quel team subì diversi torti arbitrali. Il 242004metteva a segno la prima rete con la maglia del Perugia. Nel giorno del novantesimo anniversario dalla nascita di Remo Costa, sei stagioni nel massimo campionato con la Triestina. Compiesessant’anni Luca Cecconi, che in A indossò le maglie di Fiorentina e Pisa. Mezzo secolo invece per il danese Michael Madsen, il quale in Italia giocò nel Bari: in biancorosso è stato compagno di quadra di Diego De ...