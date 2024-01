Abusi ai chierichetti del Papa Condannato don Martinelli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I giudici della Corte di appello della Santa Sede hannoa 2 anni e 6 mesi don Gabriele(nato a Chiavenna 31 anni fa), accusato di "corruzione di minore" nei confronti di un allievo del Preseminario Pio X di Roma. Una vera e propria sentenza choc quella rimbalzata ieri dalla Città del Vaticano e diffusa dall’avvocato Laura Sgrò, difensore di parte civile, perché ha ribaltato la decisione di primo grado che invece aveva portato all’assoluzione di done del rettore dell’istituto religioso, gestito dalla Diocesi di Como. Una vicenda dalla tinte torbide finita sotto i riflettori perché dal Preseminario Pio X uscivano i “del” addetti a servire la messa in San Pietro. A scoperchiare per primo il vaso di Pandora era stato il giornalista Gianluigi Nuzzi nel ...

I giudici della Corte di appello della Santa Sede hanno condannato a 2 anni e 6 mesi don Gabriele Martinelli (nato a Chiavenna 31 anni fa), accusato di "corruzione di minore" nei confronti di un allie ...contenuta nel mio saggio «Peccato Originale», con la prima copia consegnata al promotore di giustizia vaticano affinché avviasse un'inchiesta sui possibili abusi sessuali consumati nel seminario dei ...