Abilitazioni scuola | a quale percorso si iscrive chi è in possesso di Laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Il Ministero dell'Università non ha pubblicato, entro i termini stabiliti dal DPCM, il decreto di accreditamento per i percorsi abilitanti.Si avvicina sempre più il primo dei due concorsi docenti del 2024: le domande per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria si sono chiuse il 9 gennaio. Adesso si attende la convocazione per la p ...MACERATA Prima esclusi dai concorsi, poi ammessi con riserva e, successivamente esclusi, per questo non ammessi nelle graduatorie relative agli insegnanti: sono i provvedimenti di ...