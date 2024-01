Abbiamo commesso tre errori con Il ragazzo e l’airone

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il giorno in cui finiremo di stupirci per certe cose sarà un grande giorno, ma no. Non è questo il giorno. Incredibile ma vero Ildi Hayao Miyazaki è il film più visto finora in Italia nel 2024, diventando l’anime con più incassi di sempre in terra nostrana. Il film ha sfiorato i 6 milioni di euro di incasso, superando il vecchio record stabilito da Pokémon il film – Mewtwo contro Mew del 1998. Questo successo su larga scala cosa ha comportato? Ovviamente che il cinema di Miyazaki si è aperto a un pubblico più ampio, più generalista o che semplicemente lo zoccolo duro dei suoi fan è aumentata. Perché? Perché negli ultimi dieci anni (dall’uscita di Si alza il vento nel 2013) anime e manga sono diventati ancora più mainstream. Senza dimenticare l’approdo di tutti i film dello Studio Ghibli su Netflix nel febbraio del 2020, all’alba di ...