(Di mercoledì 24 gennaio 2024) UnIlyushin Il-76 si è schiantato nella regione di Belgorod, a meno di 30 chilometri dal confine ucraino. Nel tragico episodio sono rimasti coinvolti 65, sei membri dell’equipaggio e tre accompagnatori. Secondo le informazioni fornite dal ministero della Difesa di Mosca, il volo era destinato a uno scambio di. Tuttavia, come riferito dallo Stato maggiore di, l’non trasportava, bensì missili S-300. L’incidente, avvenuto verso le 11:00 ora di Mosca, ha calamitato l’attenzione delle forze russe e ucraine, che non hanno esitato a inviare una commissione speciale per indagare sulle cause del disastro. “Un team investigativo e il ministero per le Emergenze si trovano ...