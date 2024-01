A un chilometro dalla roulotte

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Andreea Rabciuc, 27 anni, romena, era scomparsa il 12 marzo 2022 a Montecarotto, nell’Anconetano. Sabato scorso il suo cadavere decomposto, ridotto quasi allo stato scheletrico, è stato trovato in un casolare fatiscente nel territorio di Castelplanio, un altro Comune, ma in una zona che si trova a meno di undal luogo in cui la ragazza era stata avvistata l’ultima volta. Andreea si era allontanata a piedi, all’alba del 12 marzo, da un appezzamento di terreno, dove aveva trascorso la notte in unacol fidanzato Simone Gresti e una coppia di amici.

Oggi a Napoli si svolgerà un test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per il rischio di incidente industriale rilevante in un impianto soggetto alla direttiva Seveso.«L’obiettivo è trasformare in zona 30 chilometri orari il 70% delle strade di Roma entro la fine della consiliatura».Il cadavere decomposto di Andreea Rabciuc, 27 anni, romena, è stato trovato in un casolare fatiscente vicino al luogo in cui era stata vista per l'ultima volta a Montecarotto.