A Trump anche il New Hampshire | ma Haley avanza e non molla

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ai caucus repubblicani degli Stati Uniti per le presidenziali di novembre, Donaldfa un bis storico. Vince le primarie in Newcon oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca. È il primo candidato del Gop non in carica dell’era moderna a vincere sia nello Iowa che nel Granite State. Ma il distacco dalla sua unica rivale rimasta, Nikki, è ‘soltanto’ dell’11% e non del 20% come indicavano i sondaggi alla vigilia della sfida. Con l’82% delle schede scrutinateprevale col 54,6% contro il 43,6% della. Se si considera che il governatore della Florida, Ron DeSantis, che si presentava come l’anti, ha subito abbassato le penne ritirandosi dopo la netta sconfitta nello Iowa facendo un endorsment per il tycoon, il risultato dell’ex ...