«A noi le cose facili non sono mai piaciute…»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dimenticate le classiche passeggiate a tre: mamma, papà e bebè. Per Federica Pellegrini le prime uscite con la figliamolto più complicate. Il 3 gennaio la Divina è diventata mamma per la prima volta: è nata Matilde, frutto dell’amore con il marito Matteo Giunta. Ma in famiglia cianche quattro bulldog francesi ai quali la campionessa è molto legata. E nei primi giorni da neomamma deve trovare un equilibrio tra gli animali di casa e la sua bimba. Proprio come dimostrano i primi post da genitori della coppia. ...