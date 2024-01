A luglio la terza edizione del “Discobolo Csi”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Torna una nuovadel “” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Una iniziativa che vedrà il CSI di Arezzo protagonista con premiazioni legate alla promozione dello sport nel territorio aretino. Per la seconda volta a– precisamente sabato 62023 – in quella che sarà una giornata di grande festa per i colori arancioblù, i riconoscimenti del “” andranno a cinque selezioni: sport innovativo; sportivo/a dell’anno; miglior gesto di Fair Play; oratorio dell’anno e Sport&Etica: educhiamo con lo sport. La giuria del nuovo “” sarà, come ogni anno, di tutto rispetto grazie alle rappresentanze della Diocesi di Arezzo, Coni, Panathlon e del CSI stesso. Racconta la nuova ...

Per la seconda volta a luglio – precisamente sabato 6 luglio 2023 – in quella ... “Dopo l’evento del 2023 il Discobolo del CSI ha raggiunto la terza edizione. Quest’anno il premio vede la conferma in ...Gli episodi più inquietanti sono un’efferata rapina di gruppo per le strade del centro il 22 luglio 2022 ai danni di tre studenti ... e che si tratta per lo più di italiani di seconda e terza ...