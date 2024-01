A due anni dalla scomparsa ho ricordato il mio amico Paolo Taggi | creatore di una tv fatta di storie

Le pene per i pubblici ufficiali o gli addetti a pubblico servizio che accedono abusivamente ad un sistema informatico, attualmente da 1 a 5 anni di reclusione, passano a 2-10 anni. Stretta anche per ...Tamponamento a catena, in ospedale mamma e figlia di tre anni. L'incidente, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, è avvenuto sull'asse in direzione centro, all'altezza del campo sportivo di Vallemia ...Il divieto di accesso notificatogli impedirà ai giovani , per un periodo di due anni, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di discoteche, sale da ballo e di qualsiasi altro locale o ...