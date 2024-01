400 missili Tomahawk dagli Usa | la mossa per arginare la Corea del Nord

Uno degli affari più importanti del valore di 2,37 miliardi di dollari per 400 missili antinave Harpoon è stato siglato nel 2020 al tempo dell’amministrazione Trump. Secondo il Wall Street Journal il ...Il Giappone ha firmato a Tokyo un contratto con gli Stati Uniti per l'acquisto di 400 missili da crociera Tomahawk, capaci di contrattaccare in territorio nemico ...È stato firmato a Tokyo il contratto con il quale il Giappone si impegna con gli Stati Uniti ad acquistare 400 missili da crociera Tomahawk, con capacità di contrattacco in territorio nemico. (ANSA) ...