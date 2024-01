40 anni fa Steve Jobs annunciava la rivoluzione sulle scrivanie | arrivava l’Apple Macintosh

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il 24 gennaio del 1984 il mondo dell’informatica entrava nel futuro, la Apple Computer svelava il suo primo “Mac”, il computer destinato a tutti e non solo ai professionisti “Stay Hungry. Stay Foolish“, siate affamati e siate folli”. Con questa iconica frase, l’allora 29ennepresentava al mondo un computer destinato a rivoluzionarne l’utilizzo, entrando direttamente nel futuro, con la solita e proverbiale visione di un mercato che ancora non esisteva. Una visione che qualche anno più tardi replicò con l’avvento del primo iPhone. Il primo Appleuscito sul mercato – Cityrumors.it – Il nuovo dispositivo segnò l’arrivo sul mercato del computer con mouse di serie e un innovativo sistema operativo con icone facili da capire come il cestino, la scrivania, le finestre, aprendo così l’uso del computer anche a persone non ...

