24 spadisti azzurri a Doha per il primo Gp Fie del 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio inedito trittico di giornate in Qatar ROMA - Andrà in scena ailGrand Prix FIE delper la spada. In un inedito trittico di giornate d'inizio settimana, da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio, in Qatar saranno 24 glidel commissario tecnico Da

Non arriva la vittoria, ma la qualificazione olimpica è sempre più vicina . Manca solo la matematica alla squadra di spada maschile per festeggiare ... (oasport)

ROMA (ITALPRESS) - Andrà in scena a Doha il primo Grand Prix FIE del 2024 per la spada. In un inedito trittico di giornate d'inizio settimana, da lunedì ...Oggi, presso il Circolo Scherma Terni, si è svolta la 2a prova di qualificazione Cadetti e Giovani, con le spadiste ad affrontarsi per guadagnare il pass per la 2a prova nazionale. Le ragazze della sp ...Giornata di scherma integrata al 100% giovedì (18 gennaio) sulle pedane del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La Nazionale di spada del CT Dario Chiadò, in ritiro presso il CPO toscano, si ...