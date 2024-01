“1 Attimo in forma” | nuovo main sponsor della Napoli Basket

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Generazione Vincentecomunica di aver sottoscritto un accordo diizzazione con “1in”, azienda leader nel segmento healty food e benessere, che sarà presente in questa stagione 2023/2024 comesulla divisa da gioco, sul pantaloncinoprima squadra azzurra, e sulle divise di tutte quelle del settore giovanile. Dice l’Amministratore DelegatoS.S.Alessandro Dalla Salda: “Accogliamo per la prima volta all’interno dei nostri partner “1in”, un’azienda che ha deciso di investire sul nostro brand. L’obiettivo è diventare per loro un veicolo importante di visibilità e valorizzazione dei ...