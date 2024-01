Zambia vs Marocco – probabili formazioni

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lo Stade de San Pedro si prepara a ospitare un finale drammatico del Gruppo F della Coppa d’Africa: mercoledì 24 gennaio sera loaffronta il. I Leoni dell’Atlante e i Chipolopolo si affrontano in uno scontro in cui la qualificazione agli ottavi di finale è in bilico. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreTornato sul palcoscenico dell’AFCON dopo tre edizioni di assenza, loè ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo dopo l’improbabile trionfo del 2012. Due pareggi iniziali, entrambi con l’identico punteggio di 1-1, hanno smorzato il ruggito dei Chipolopolo, soprattutto l’ultima delusione contro la ...

Coppa d’Africa 2024, dove vedere in Tv e in streaming Zambia-Marocco e Tanzania-Congo Molto intrigante la situazione di classifica anche nel girone F. Può succedere di tutto negli ultimi 90 minuti, ...Nel caso di una sconfitta, la rappresentativa in cui spicca l’esterno giallorosso verrebbe esclusa, e di conseguenza, Banda potrebbe addirittura tornare a disposizione di Roberto D’aversa per il ...Lameck Banda è impegnato in questi giorni con il suo Zambia nella Coppa D’Africa, competizione che si sta svolgendo in ...