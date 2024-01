Yemen | nuovi attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro gli Houthi | è l’ottavo raid in 10 giorni – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gli Usa e ilhanno condottoaerei e missilistici su larga scalale strutture dei ribellinello, in risposta ai lorole navi nel mar Rosso: lo riferiscono media Usa, citando fonti dei due Paesi. Nelle immagini si vedono i caccia Usa in partenza da una portaerei e quelli britannici partiti da una base a Cipro. Si tratta delango-statunitense in poco più di 10. A quanto riporta la Cnn, citando un funzionario della Difesa, sonocolpiti meno di 10 siti, un numero inferiore rispetto alla prima operazione congiunta dell’11 gennaio che ha colpito oltre 30 obiettivi. La ...