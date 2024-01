X Social Network | Chiamate Audio e Video Premium Ora Disponibili su Android

Leggi su windows8.myblog

(Di martedì 23 gennaio 2024) IlX, precedentemente noto come Twitter e attualmente di proprietà di Elon Musk, ha annunciato l’implementazione del supporto per leagli utenti. Questa nuova funzionalità è stata condivisa da @enriquebrgn, uno degli ingegneri chiave del progetto. In sintonia con l’esperienza su … ?