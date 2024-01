WWE | Seth Rollins vuole essere a WrestleMania ad ogni costo | Gunther pronto a sfidarlo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 gennaio 2024) È stata una settimana turbolenta per il campione del mondo WWE. Il visionario sette giorni fa ha sconfitto Jinder Mahal in un main event titolato, ma nel corso dell’incontro ha subito un infortunio al ginocchio, riuscendo comunque a portare a termine il match. In piena Road Tosi temeva il peggio, ma gli esami strumentali hanno scongiurato la rottura del crociato, pur confermando la lesione al legamento collaterale mediale e una parziale lesione al menisco. Questa notteha aperto Raw parlando del suo infortunio e di quello che sarà il suo recupero, con l’obiettivo di40 ad. Rispetto tra campioni Di fronte al pubblico di New Orleans...