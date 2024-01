WWE | RAW sarà “commercial free” su Netflix | addio alla pubblicità per gli iscritti

La WWE sbarca in streaming su Netflix : la piattaforma si aggiudica i diritti di Raw Prove di live streaming sportivo per il colosso Netflix. A partire da gennaio 2025, la piattaforma sarà la nuova casa esclusiva del programma di ... (sportface)

WWE : Raw avrebbe due mesi di buco prima di passare a Netflix - si lavora a una soluzione Un martedì che si potrebbe definire storico in casa WWE, sia per l’annuncio di The Rock come nuovo membro del Consiglio Di Amministrazione di ... (zonawrestling)