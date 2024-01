WWE | In programma una riunione con i dipendenti dopo i grandi annunci odierni

(Di martedì 23 gennaio 2024) Come vi abbiamo riportato, nella giornata di oggi si sono diffuse due importanti notizie che riguardano da vicino gli assenti interni e lo sviluppo del business della WWE e di TKO Group. Da un lato, la notizia dell’ingresso nel Cda di TKO di The Rock e dell’altra l’acquisizione, a partire dal gennaio 2025, dei diritti relativi a Raw da parte di Netflix. Vista la portata delle due “novità” è stata messa inunacon tutti i. Meeting aziendale Secondo quanto evidenziato da PWInsider, la WWE ha inper quest’oggi alle ore 16 (ore degli Stati Uniti) unainterna con tutti iin cui molto probabilmente si parlerà delle due notizie diffusesi quest’oggi e che andranno ad impattare sugli assenti interni e sul business della ...

Arrivano Conferme sullo status di Brock Lesnar . Dopo aver saltato lo show in Arabia Saudita, nel quale difficilmente la WWE si priva di The ... (zonawrestling)

Il go-home show pre Deadline per NXT si arricchisce di alcuni segmenti molto importanti. Come annunciato dalla WWE, nella giornata di domani ... (zonawrestling)

La WWE registrerà due episodi di Smackdown questa settimana a Green Bay, Wisconsin, per consentire agli atleti di andare in vacanza dopo la ... (zonawrestling)

Oggi sarà ricordato come un giorno importantissimo nella storia della WWE: dopo l'annuncio dell'ingresso di The Rock nel Board of Directors di TKO, è arrivata un'altra notizia bomba. Monday Night Raw, ...La World Wrestling Entertainment (WWE), azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling e che fa parte di TKO ...Per il suo ingresso nel mondo dello sport live Netflix sceglie il wrestling. Lo streamer ha siglato un accordo pluriennale ...