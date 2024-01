WWE | Due giorni dopo la Rumble | doppio title-match a Raw sull’onda del PLE Gli annunci

(Di martedì 23 gennaio 2024) La WWE ha reso noto duein programma settimana prossima a Raw. Il primo riguarda l’Intercontinental Championship di GUNTHER che, 48 oreRoyal, dovrà difendere il proprio titolo contro Kofi Kingston,il tag-teamdi ieri notte Imperium vs New Day ela richiesta di una chance titolata dell’ex WWE Champion. Saranno in palio anche gli Undisputed Tag-Team Championship del Judgment Day, con Damian Priest e Finn Balor che dovranno fronteggiare un DIY sempre più pericoloso. Nell’ennesimo momento di frizione all’interno della stable, la difesa titolata è stata notificata ai suoi compagni da Rhea Ripley, con la situazione all’interno del JD sempre più in bilico. E’ stato confermato, inoltre, un singlestra ...

Tommaso Ciampa ha definito il team composto da lui e Johnny Gargano come il tag team migliore al mondo al momento.