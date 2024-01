WWE | Controverso siparietto con Hogan durante Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 gennaio 2024) I fan di wrestling sono in fibrillazione per l’annuale uscita del videogioco WWE2k dedicato alla Compagnia di Stamford. Ogni anno, con largo anticipo, gli show si intasano di pubblicità sull’argomento, con la partecipazione straordinaria di Leggende della disciplina che dichiarano la loro presenza nel gioco. L’uscita per il capitolo di quest’anno è prevista per il mese di Marzo di quest’anno, e avrà in copertina la star del momento Cody Rhodes. The “Mortal” HulkTra le varie superstar annunciate per quest’anno, figura anche Hulk. L’Hulkster ha dichiarato di avere una sua versione disponibile nel gioco, ma non solo; Ha anche voluto esaltare il pubblico, in merito alla Royal Rumble prevista per il 27 Gennaio, affermando che c’è una remota probabilità che possa prendervi parte. Inaspettatamente (poi mica tanto, viste le ultime ...