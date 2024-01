Wadang | arte sulla grondaia

Leggi su tpi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quando passeggiamo tra gli antichi edifici cinesi, maestosi, semplici o raffinati, avete mai notato quelle tegole rotonde o semicircolari nella ppiù bassa della? Sembrano essere ovunque: sopra i muri bianchi e le piastrelle nere, nella zona delle città d’acqua a sud del Fiume Azzurro, tra le tegole verdi e le grondaie vermiglie di uno splendido palazzo. Sembrano poco appariscenti, ma a uno sguardo più attento si può notare il delicato e dettagliato testo o il motivo impresso e integrato con l’intero ambiente. Si chiamae si tratta di una tegola di blocco posizionatagronda di una casa per garantire la sicurezza dell’abitazione.e l’architettura tradizionale cinese in legno A differenza dell’architettura occidentale, specializzata nell’uso della pietra per costruire ...