VOTI&STATS – Ajax | Van’t Schip ha ritrovato l’attacco Bergwijn | Brobbey e Berghuis per il 3° posto

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla rincorsa dell’al terzoin campionato dopo il tragico inizio di stagione Alla decima giornata, l’Olanda calcistica stava vivendo la fine del mondo. Certo, anche lì, esattamente come oggi in Italia, la classifica aveva un asterisco. Anzi, nel caso dell’, addirittura due. Ma resta il fatto che la sola idea di vedere i gloriosi lancieri all’ultimocon soli 5 punti in classifica era qualcosa di semplicemente inconcepibile. Per di più, l’ultima sconfitta, patita col ma macchina tritatutto del Psv, era stata particolarmente umiliante: 5-2. A renderla tale era il mix tra proporzione del punteggio e condotta di gara brillante nel primo tempo da parte della formazione di Amsterdam, che non a caso al Philips Stadion era andata al riposo sul risultato di 2-1 a proprio ...

Infine, Novara commenta la posizione degli studenti sull’educazione tradizionale, notando che vi è un rifiuto crescente della scuola come semplice luogo di competizione per voti e successi accademici.Il totale dei voti positivi è infatti stato del 41%, mentre a esprimere un parere negativo è stato il 48% del campione. L’11% degli intervistati, invece, non sa o preferisce non rispondere. L’indice ...Divide Walter Mazzarri dopo la finale persa in Supercoppa Italiana contro l'Inter per 1-0. L'allenatore del Napoli è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Se la gioca con le armi che ha e alla fine ...