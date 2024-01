Vomero | sit-in contro sfratto comunale di malata oncologica | rinvio ad aprile

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla fine è arrivato unal 9, e lonon è stato (ancora) eseguito. Ma stamattina si sono mobilitati i comitati,lo sgombero di una 70enne amgrave, abitante in un appartamento del comune di Napoli. Un sit-in è stato inscenato da attivisti della campagna Diritto dell’abitare, dell’ex Opg, della rete sociale No Box. Sulla donna grava un debito di 7.000 euro. Siamo in via Palizzi, trae Chiaia, a pochi passi dalla funicolare chiusa per lavori. Sulla soglia ufficiale giudiziario, polizia municipale e addetti di Napoli Servizi. L’anziana ha un tumore, e una situazione respiratoria molto problematica. È reduce da un ricovero lo scorso dicembre. Per due anni, alla morte del marito nel 2007, non ha potuto pagare il fitto, ...