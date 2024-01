Violenza sessuale e maltrattamenti verso figli minorenni | coppia nei guai

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuest’oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare, degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento alla parte offese, emessa dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo e di una donna, conviventi, a danno dellee minori della donna. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo risulterebbe essersi reso responsabile del reato diaggravata nei confronti di unaa minore, con lui convivente, alla presenza dell’altraa minore. Entrambi i conviventi risultano indagati per il reato di corruzione di. Le minori sono state già precedentemente affidate a terze persone. Il provvedimento ...

e soprattutto le giovani donne – particolarmente esposte al rischio di abusi e violenze sessuali. Con il grande timore che nelle scorse settimane ha cominciato ad attanagliare Israele: la possibilità ...Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo si sarebbe reso responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una delle due figlie della donna, alla presenza dell'altra ...Per anni ha subito maltrattamenti e violenze sessuali dal padre, che la costringeva a lavorare fino a 12 ore al giorno. Finché non ha deciso di lasciare casa e trovare rifugio in una casa famiglia. È ...