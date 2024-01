VIDEO Marco D’Amore presenta ‘Caracas’ al Comunale | “Napoli | il Vasto come una banlieue”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ho nel cuore una grandissima tristezza nel constatare che il pubblico italiano si sia disaffezionato alle arti del teatro e del cinema”. Ha così esorditonell’incontro con gli studenti tenutosi stamani presso il Teatrodi Benevento. L’evento, organizzato dalla Bct Academy in collaborazione con l’Unisannio, ha visto protagonista l’attore e regista casertano per lazione del suo ultimo film. “Benevento è la prima tappa di un tour che mi porterà in giro per l’Italia per incontrare fisicamente il pubblico che vorrei andasse a vedere il mio lavoro” ha spiegato. “Sento la necessità di avere un riscontro diretto da voi poiché questa resta la motivazione essenziale alla base delle mie attività, senza la quale esso non avrebbe ragione ...