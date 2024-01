VIDEO – Lautaro Martinez abbraccia Zielinski Anticipa i tempi?

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’Inter ha pubblicato su Twitter ungirato appena dopo la fine della partita vinta contro il Napoli.è protagonista, assieme a lui Piotr. VOCI DI MERCATO – Che Piotrsia molto vicino all’Inter è vero. La sua storia al Napoli sembra essere alle fasi conclusive, il club nerazzurro sta osservando la situazione da tempo e già sa quanto offrire al calciatore per convincerlo a cambiare squadra a parametro zero. Un altro indizio è arrivato dall’Arabia Saudita, dove il centrocampista non ha mai giocato titolare. In finale non è proprio entrato. L’Inter ha pubblicato un particolaregirato dopo la vittoria. Respect #ForzaInter #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/zJdO8N2DXP — Inter (@Inter) January 23, 2024...

La grandezza di Lautaro Martinez non si misura soltanto con i 18 gol in 18 presenze in campionato, ma anche nei suoi comportamenti da capitano vero. ... (inter-news)

Ikoné non passa certo un momento di gloria dopo il rigore sbagliato a Riyad che poteva far prendere alla gara con il Napoli un indirizzo decisamente diverso. Eppure in allenamento sfoggia un super gol ...e in primo luogo sul programma per la bonifica a terra e a mare. Nel video, ecco il servizio della web tv del Comune di Napoli.La sfida in Arabia Saudita si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato dal solito Lautaro Martinez. La gara è salita alla ribalta anche per le proteste dell’allenatore Walter Mazzarri, ...