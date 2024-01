Vidal | torna a casa | «Sto realizzando un sogno»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Arturoto in Patria e ha firmato per il Colo Colo, ecco le sue prime parole dopo la presentazione avvenuta nello stadio Arturoto in Patria e ha firmato per il Colo Colo, ecco le sue prime parole dopo la presentazione avvenuta nello stadio. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Stoun. Era difficile, dopo tanti anni nel Paese. Voglio vincere grandi cose con il Colo Colo, fare cose importanti come tutte quelle che ho fatto all’estero. Non vedo l’ora di giocare in uno stadio pieno, che la gente venga a godersi una squadra vincente, tra le più importanti del Sudamerica, per brindare. Arrivo al Colo Colo più vecchio, ma con gli stessi sogni. Torno in buone condizioni, non a ritirarmi. Sono arrivato in un momento meraviglioso per realizzare tutto col ...