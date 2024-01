Victor Osimhen | “Ho già deciso quale sarà il mio futuro”

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha rilasciato dichiarazioni sul suo, attualmente impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, ha parlato del suoai microfoni della CBS. Il centravanti del Napoli non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni e ha svelato quello che un pò tutti già sapevano. “Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step al termine della stagione attuale“, con queste parole esordisce il nigeriano. “Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa”. Il ...

Con un po’ di ansia e qualche polemica, ma Victor Osimhen ha guidato la sua Nigeria agli ottavi di Coppa d’Africa: il futuro prossimo dell’attaccante è il Napoli, che quando terminerà il torneo in ...Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - "Ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli". Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen in merito al suo futuro. "Ho già chi ...Non è stata una grande stagione sino a questo momento per Victor Osimhen, perfettamente in linea con il rendimento del Napoli. L’attaccante, inizialmente fermato per oltre un mese da un problema ...